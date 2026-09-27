Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный
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Характеристики
Описание товара Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом - поворотом излива.. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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