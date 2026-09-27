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Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный купить с доставкой в Москве
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Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный

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Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 1
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 2
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 3
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 4
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
189
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 1
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 2
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 3
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 4
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 590 руб. 
Начислим 1896 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный
31 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
189
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х9
Вес, кг.
2

Описание товара Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом - поворотом излива.. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
189
Развернуть
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Переключайте потоки воды между лейкой и изливом - поворотом излива.. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 для ванны и душа чёрный - стоимость товара 31590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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