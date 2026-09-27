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Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL

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Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
22 318 руб.  26 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 437090
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
13.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х14
Вес, кг.
1.06

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Ursus LM7214BL




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
13.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
33
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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