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Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза купить с доставкой в Москве
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Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза

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Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 1
Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 2
Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 1
  • Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 2
  • Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736202
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х24х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Настенный смеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73351140 бронза




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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