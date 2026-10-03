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Термостат AM.PM Like F8075500 хром купить с доставкой в Москве
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Термостат AM.PM Like F8075500 хром

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Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 6
Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
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  • Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 2
  • Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 3
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  • Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 5
  • Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 6
  • Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 290 руб. 
Начислим 2898 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322179
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Загружаем...
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Термостат AM.PM Like F8075500 хром
48 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с термостаом для душа, крепления, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Термостат AM.PM Like F8075500 хром

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом Vernet и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу.,Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом Vernet и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу.



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Отзывы о товаре Термостат AM.PM Like F8075500 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель с термостаом для душа, крепления, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом Vernet и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу.,Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом Vernet и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Доставка
Отзывы


Термостат AM.PM Like F8075500 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 48290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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