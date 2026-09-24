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Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 710015
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние, 710015

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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Причина уценки
витринный образец (отсутствует шланг, лейка, крепления, повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
14 700 руб.  48 990 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
14 700 руб. -70%
48 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Причина уценки
витринный образец (отсутствует шланг, лейка, крепления, повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
56х25х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние

Характеристики:

  • Верхний душ: есть
  • Количество режимов лейки: 3
  • Тип смесителя: однорычажный
  • Высота штанги: 1460 мм
  • Запорный клапан: керамический картридж
  • Материал: латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь, ПВХ
  • Защита от перекручивания: да
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, смеситель, тропический душ, штанга
Причина уценки: витринный образец (отсутствует шланг, лейка, крепления, повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Причина уценки
витринный образец (отсутствует шланг, лейка, крепления, повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Характеристики:
  • Верхний душ: есть
  • Количество режимов лейки: 3
  • Тип смесителя: однорычажный
  • Высота штанги: 1460 мм
  • Запорный клапан: керамический картридж
  • Материал: латунь, ABS-пластик, нержавеющая сталь, ПВХ
  • Защита от перекручивания: да
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, смеситель, тропический душ, штанга
Причина уценки: витринный образец (отсутствует шланг, лейка, крепления, повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - стоимость товара 14700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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