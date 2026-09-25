Уцененный товар Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром хорошее состояние, 737575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%19 850 руб. 27 190 руб.
В наличии
Код товара: 737575
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19 850 руб. -27%
27 190 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х15
Вес, кг.
2.42
Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, на изливе небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, излив, крепления, декор накладка 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, на изливе небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, излив, крепления, декор накладка 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Уцененный товар Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром хорошее состояние - стоимость товара 19850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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