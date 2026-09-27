Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
123
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%24 725 руб. 29 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103189
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
123
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
123
Развернуть
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
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