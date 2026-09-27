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Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE

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Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 3
Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
123
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 3
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
24 725 руб.  29 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103189
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
123
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Project LM4650CE




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
123
Развернуть
Длина излива
114.7
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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