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Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром

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Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 2
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 3
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 4
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 5
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 6
Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
130
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
17 790 руб.  30 870 руб. 
Начислим 347 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260866
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
17 790 руб. -42%
30 870 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
130
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
без излива
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
130
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Особенности
без излива
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром - этот товар вы можете купить по цене 17790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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