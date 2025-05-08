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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром купить с доставкой в Москве
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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром

22 Отзывы
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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 1
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 2
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 3
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 4
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 5
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 6
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 1
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 2
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 3
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 4
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 5
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 6
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
4 090 руб.  4 410 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
4 090 руб. -7%
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
580

Описание товара Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром

Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.

Отзывы о товаре Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная полка, но при условии покупки с баллами продавца. Полную цену считаю завышенной
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, красивая полочка.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественные стильные полки из нержавейки
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Эвелина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличные полки, беру уже не первую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Айгюль Б.

Достоинства:


Комментарий:
Повторно заказали товар у этого продавца - отличная полка в ванную, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
красивая полка, очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полка,берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная полочка, нержавеющая сталь, надеюсь прослужит долго. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивая полка, вместительная. вообще люблю фирму AM RM.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Полочка очень хорошая, удобная
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная, качественная полка, надежное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Полка отличная , быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
хлипковата нижняя часть, за такие деньги могли бы и потолще металл делать, в общем так себе, для соблюдения коллекции пойдет, но специально покупать не стал бы, есть дешевле и качественней.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Полка легкая, красивая. На видео показал как выглядит на моей плитке длинной 400мм. На подку влезет 4 широких шампуня точно. Взял таких две с бонусами магазина вышло по ~1600р.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полочка, хорошо смотрится, красивая, аккуратная
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
полка очень понравилась. Этой фирмы вес товар стильный и качественный. Спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающей красоты полка в реальности! Увесистая, из нержавейки. Без всяких дефектов. Выглядит просто как зеркало! Крепёж в комплекте. Упаковано всё было отлично. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная полка, хорошее качество, пришла в коробке. Именно такую и искали. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, удобная, качественная полочка, мы очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Мокале

Достоинства:


Комментарий:
полка великолепная!!! есть потёртости, но нг и нет времени менять... качество исполнения отличное. рекомендую!!! у меня выбор был сложный, это лучшее из представленного, по адекватным ценам.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество сборки неплохое, есть небольшие нюансы, вроде трудностей с заглушками под саморезы, тяжело становятся, сама немного хлипкая, но если рассматривать под мочалку и шампунь, то отлично!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Описание
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная полка, но при условии покупки с баллами продавца. Полную цену считаю завышенной
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, красивая полочка.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественные стильные полки из нержавейки
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Эвелина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличные полки, беру уже не первую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Айгюль Б.

Достоинства:


Комментарий:
Повторно заказали товар у этого продавца - отличная полка в ванную, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алина С.

Достоинства:


Комментарий:
красивая полка, очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полка,берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная полочка, нержавеющая сталь, надеюсь прослужит долго. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивая полка, вместительная. вообще люблю фирму AM RM.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Полочка очень хорошая, удобная
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная, качественная полка, надежное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Полка отличная , быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
хлипковата нижняя часть, за такие деньги могли бы и потолще металл делать, в общем так себе, для соблюдения коллекции пойдет, но специально покупать не стал бы, есть дешевле и качественней.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Полка легкая, красивая. На видео показал как выглядит на моей плитке длинной 400мм. На подку влезет 4 широких шампуня точно. Взял таких две с бонусами магазина вышло по ~1600р.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полочка, хорошо смотрится, красивая, аккуратная
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
полка очень понравилась. Этой фирмы вес товар стильный и качественный. Спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающей красоты полка в реальности! Увесистая, из нержавейки. Без всяких дефектов. Выглядит просто как зеркало! Крепёж в комплекте. Упаковано всё было отлично. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная полка, хорошее качество, пришла в коробке. Именно такую и искали. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, удобная, качественная полочка, мы очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Мокале

Достоинства:


Комментарий:
полка великолепная!!! есть потёртости, но нг и нет времени менять... качество исполнения отличное. рекомендую!!! у меня выбор был сложный, это лучшее из представленного, по адекватным ценам.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество сборки неплохое, есть небольшие нюансы, вроде трудностей с заглушками под саморезы, тяжело становятся, сама немного хлипкая, но если рассматривать под мочалку и шампунь, то отлично!


Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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