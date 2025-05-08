Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%4 090 руб. 4 410 руб.
В наличии
Код товара: 541749
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
4 090 руб. -7%
4 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
580
Описание товара Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная полка, но при условии покупки с баллами продавца. Полную цену считаю завышенной
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, красивая полочка.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные стильные полки из нержавейки
Достоинства:
Комментарий:
отличные полки, беру уже не первую
Достоинства:
Комментарий:
Повторно заказали товар у этого продавца - отличная полка в ванную, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
красивая полка, очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
отличная полка,берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная полочка, нержавеющая сталь, надеюсь прослужит долго. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
очень красивая полка, вместительная. вообще люблю фирму AM RM.
Достоинства:
Комментарий:
Полочка очень хорошая, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Стильная, качественная полка, надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Полка отличная , быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
хлипковата нижняя часть, за такие деньги могли бы и потолще металл делать, в общем так себе, для соблюдения коллекции пойдет, но специально покупать не стал бы, есть дешевле и качественней.
Достоинства:
Комментарий:
Полка легкая, красивая. На видео показал как выглядит на моей плитке длинной 400мм. На подку влезет 4 широких шампуня точно. Взял таких две с бонусами магазина вышло по ~1600р.
Достоинства:
Комментарий:
отличная полочка, хорошо смотрится, красивая, аккуратная
Достоинства:
Комментарий:
полка очень понравилась. Этой фирмы вес товар стильный и качественный. Спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающей красоты полка в реальности! Увесистая, из нержавейки. Без всяких дефектов. Выглядит просто как зеркало! Крепёж в комплекте. Упаковано всё было отлично. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
Классная полка, хорошее качество, пришла в коробке. Именно такую и искали. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, удобная, качественная полочка, мы очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
полка великолепная!!! есть потёртости, но нг и нет времени менять... качество исполнения отличное. рекомендую!!! у меня выбор был сложный, это лучшее из представленного, по адекватным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки неплохое, есть небольшие нюансы, вроде трудностей с заглушками под саморезы, тяжело становятся, сама немного хлипкая, но если рассматривать под мочалку и шампунь, то отлично!
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная полка, но при условии покупки с баллами продавца. Полную цену считаю завышенной
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, красивая полочка.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные стильные полки из нержавейки
Достоинства:
Комментарий:
отличные полки, беру уже не первую
Достоинства:
Комментарий:
Повторно заказали товар у этого продавца - отличная полка в ванную, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
красивая полка, очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
отличная полка,берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная полочка, нержавеющая сталь, надеюсь прослужит долго. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
очень красивая полка, вместительная. вообще люблю фирму AM RM.
Достоинства:
Комментарий:
Полочка очень хорошая, удобная
Достоинства:
Комментарий:
Стильная, качественная полка, надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Полка отличная , быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
хлипковата нижняя часть, за такие деньги могли бы и потолще металл делать, в общем так себе, для соблюдения коллекции пойдет, но специально покупать не стал бы, есть дешевле и качественней.
Достоинства:
Комментарий:
Полка легкая, красивая. На видео показал как выглядит на моей плитке длинной 400мм. На подку влезет 4 широких шампуня точно. Взял таких две с бонусами магазина вышло по ~1600р.
Достоинства:
Комментарий:
отличная полочка, хорошо смотрится, красивая, аккуратная
Достоинства:
Комментарий:
полка очень понравилась. Этой фирмы вес товар стильный и качественный. Спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающей красоты полка в реальности! Увесистая, из нержавейки. Без всяких дефектов. Выглядит просто как зеркало! Крепёж в комплекте. Упаковано всё было отлично. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
Классная полка, хорошее качество, пришла в коробке. Именно такую и искали. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, удобная, качественная полочка, мы очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
полка великолепная!!! есть потёртости, но нг и нет времени менять... качество исполнения отличное. рекомендую!!! у меня выбор был сложный, это лучшее из представленного, по адекватным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки неплохое, есть небольшие нюансы, вроде трудностей с заглушками под саморезы, тяжело становятся, сама немного хлипкая, но если рассматривать под мочалку и шампунь, то отлично!