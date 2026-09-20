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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный

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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 10
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 11
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный
17 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000301 черный - по цене 17490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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