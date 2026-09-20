Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 779500001, хром
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
38
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 090 руб.
В наличии
Код товара: 680883
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17 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
эксцентрики (2 шт.), смеситель, душевой шланг, душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
38
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 779500001, хром
Смеситель для ванны и душа Damixa коллекции Jupiter - минималистичный дизайн, который находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Размер смесителя (длинный излив) (Ш/Г/В): 190x403x177 мм. Материал - латунь, ABS-пластик. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. 1 режим ручного душа - Spray.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
эксцентрики (2 шт.), смеситель, душевой шланг, душевая лейка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
38
Длина излива
325
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны и душа Damixa коллекции Jupiter - минималистичный дизайн, который находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Размер смесителя (длинный излив) (Ш/Г/В): 190x403x177 мм. Материал - латунь, ABS-пластик. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. 1 режим ручного душа - Spray.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 779500001, хром - данный товар вы можете купить по цене 17090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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