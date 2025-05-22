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Двойной крючок для полотенец AM.PM Sense L A7435600 купить в Москве по выгодной цене | интернет-магазин КотоФото
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Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром

29 Отзывы
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Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 2
Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 3
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Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 5
Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 1
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 2
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 3
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 4
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 5
  • Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальное качество, набор для установки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные, выглядят дорого, функциональные!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Anna F.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо продавцу. Не первый раз покупаю в его магазине. Сейчас у нас идет ремонт и все аксессуары в ванную решили взять Am.Pm. Берите, не сомневайтесь! Качество превосходное. Продавец всегда идет на встречу, буду дальше заказывать в его магазине
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
удобные крючки. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличного качества, дорого, но оно того стоит. Поставил и забыл.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрися хорошо. Упаковка и комплект в норме
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит достойно, пока не повесили, надеемся на качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Отлично смотрится в интерьере, крепкий
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые крючки, хорошо упакованы.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие качественные крючки. Много чего купила из этого бренда. Довольна всем товаром!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Один крючок на два полотенца. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, качественные но дороговато. если надо берём. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
тщательно все упаковано, доставка срок
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный крючёк, тяжёлый, всё понравилось, кроме цены
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, стильные, тяжелые, качественные!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества крючок. Покупаю третью вещь данного производителя. Все качественное.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Безупречное немецкое качество, стильный и надёжный крючок, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Богданов Иван

Достоинства:


Комментарий:
Красивый крючке выглядит дорого. Надеюсь прослушать долго
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный, тяжёленький крючок. Понравился. Крепление к стене надёжное.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный крючок, массивный. Покрытие идеальное. Посмотрю в эксплуатации, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Красивый крючок, выглядит стильно и дорого.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Trap

Достоинства:


Комментарий:
В е как надо. Покупаю эту линию. Довольна.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок от всем известной фирмы. Держится хорошо, не поворачивается, то, что нужно!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Мифодий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично спасибо задача была выполнена
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, тяжелый , крепление надежное
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный крючок, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Материал действительно металл! Без дефектов, каждый крючок зеркальный и гладкий. Взяла два: в ванную и туалет. Крепёж в комплекте. Упаковано всё было тщательно. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Великолепно вписался к ранее установленному держателю для туалетной бумаги той же колекции
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки замечательные, быстро приехали, всё в комплекте для установки.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальное качество, набор для установки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные, выглядят дорого, функциональные!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Anna F.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо продавцу. Не первый раз покупаю в его магазине. Сейчас у нас идет ремонт и все аксессуары в ванную решили взять Am.Pm. Берите, не сомневайтесь! Качество превосходное. Продавец всегда идет на встречу, буду дальше заказывать в его магазине
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
удобные крючки. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличного качества, дорого, но оно того стоит. Поставил и забыл.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрися хорошо. Упаковка и комплект в норме
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит достойно, пока не повесили, надеемся на качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Отлично смотрится в интерьере, крепкий
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые крючки, хорошо упакованы.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие качественные крючки. Много чего купила из этого бренда. Довольна всем товаром!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Один крючок на два полотенца. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, качественные но дороговато. если надо берём. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
тщательно все упаковано, доставка срок
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
качественный крючёк, тяжёлый, всё понравилось, кроме цены
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, стильные, тяжелые, качественные!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества крючок. Покупаю третью вещь данного производителя. Все качественное.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Безупречное немецкое качество, стильный и надёжный крючок, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Богданов Иван

Достоинства:


Комментарий:
Красивый крючке выглядит дорого. Надеюсь прослушать долго
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный, тяжёленький крючок. Понравился. Крепление к стене надёжное.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный крючок, массивный. Покрытие идеальное. Посмотрю в эксплуатации, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Красивый крючок, выглядит стильно и дорого.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Trap

Достоинства:


Комментарий:
В е как надо. Покупаю эту линию. Довольна.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок от всем известной фирмы. Держится хорошо, не поворачивается, то, что нужно!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Мифодий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично спасибо задача была выполнена
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный, тяжелый , крепление надежное
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный крючок, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Материал действительно металл! Без дефектов, каждый крючок зеркальный и гладкий. Взяла два: в ванную и туалет. Крепёж в комплекте. Упаковано всё было тщательно. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Великолепно вписался к ранее установленному держателю для туалетной бумаги той же колекции
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки замечательные, быстро приехали, всё в комплекте для установки.


Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром - по цене 1990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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