Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%2 380 руб. 2 430 руб.
В наличии
Код товара: 691337
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Загружаем...
2 380 руб. -2%
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
99х93х67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х10
Вес, г.
620
Описание товара Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
Стакан Timo Saona 13031 предназначен для хранения зубных щеток в ванной комнате. Аксессуары для ванной комнаты и туалета - важные составляющие комфортной и продуманной обстановки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
99х93х67
Страна производитель
Китай
Стакан Timo Saona 13031 предназначен для хранения зубных щеток в ванной комнате. Аксессуары для ванной комнаты и туалета - важные составляющие комфортной и продуманной обстановки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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