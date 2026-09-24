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Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) купить с доставкой в Москве
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Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)

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Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото 1
Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
  • Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото 1
  • Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
2 380 руб.  2 430 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
2 380 руб. -2%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
99х93х67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х10
Вес, г.
620

Описание товара Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)

Стакан Timo Saona 13031 предназначен для хранения зубных щеток в ванной комнате. Аксессуары для ванной комнаты и туалета - важные составляющие комфортной и продуманной обстановки.

Отзывы о товаре Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
99х93х67
Страна производитель
Китай
Описание
Стакан Timo Saona 13031 предназначен для хранения зубных щеток в ванной комнате. Аксессуары для ванной комнаты и туалета - важные составляющие комфортной и продуманной обстановки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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