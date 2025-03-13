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Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром купить с доставкой в Москве
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Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром

13 Отзывы
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Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 1
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 2
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 3
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 4
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 5
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 1
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 2
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 3
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 4
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 5
  • Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
19х16х7
Вес, г.
382

Описание товара Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром

Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Анатолий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все норм. жаль отдельно не продают стеклянную часть, приходится брать весь комплект....
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Анатолий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень дорого! Одно падение и в дребизги
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошо упакован, дополнительно внутри защищен пупырчатой плёнкой, выглядит все дорого, стоит своих денег, как поставлб сделаб еще фото, товаром доволен, заказал у этой фирмы еще стаканчики для щетки и угловую полку в ванну
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Классная мыльница, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, впишется в любой интерьер
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
красивая мыльница! отличное качество! крепкое каленое стекло, надёжное крепление! вписывается в любой интерьер. пришла в целости и сохранности
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2022
svetlana i.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся неделю все устраивает, смотрится стильно, сидит достаточно устойчиво.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2022
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Если позволяют средства, можно и купить.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2021
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, очень удобная форма
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2021
Василий Пупкин

Достоинства:


Комментарий:
Купил взамен такой же, т.к. разбил предыдущую. Крепление мыльницы к держателю ненадёжное и иногда она норовит выпасть вместе с прилипшим к ней мылом.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2021
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Ремонт в самом разгаре и пока ещё не прикрепили в ванную комнату, поэтому фото из рук
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, в комплекте со стаканом для зуб.щеток
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2021
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вся линейка аксессуаров Inspire 2.0 очень классная



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Анатолий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все норм. жаль отдельно не продают стеклянную часть, приходится брать весь комплект....
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Анатолий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень дорого! Одно падение и в дребизги
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошо упакован, дополнительно внутри защищен пупырчатой плёнкой, выглядит все дорого, стоит своих денег, как поставлб сделаб еще фото, товаром доволен, заказал у этой фирмы еще стаканчики для щетки и угловую полку в ванну
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Классная мыльница, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Ксения П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, впишется в любой интерьер
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
красивая мыльница! отличное качество! крепкое каленое стекло, надёжное крепление! вписывается в любой интерьер. пришла в целости и сохранности
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2022
svetlana i.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся неделю все устраивает, смотрится стильно, сидит достаточно устойчиво.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2022
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Если позволяют средства, можно и купить.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2021
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, очень удобная форма
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2021
Василий Пупкин

Достоинства:


Комментарий:
Купил взамен такой же, т.к. разбил предыдущую. Крепление мыльницы к держателю ненадёжное и иногда она норовит выпасть вместе с прилипшим к ней мылом.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2021
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Ремонт в самом разгаре и пока ещё не прикрепили в ванную комнату, поэтому фото из рук
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мыльница, в комплекте со стаканом для зуб.щеток
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2021
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вся линейка аксессуаров Inspire 2.0 очень классная


Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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