Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром
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В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
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В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434600 хром
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В наличииЦена 4 090 руб. 4 410 руб.1023 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
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В наличииЦена 1 740 руб. 5 790 руб.435 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состо...
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В наличииЦена 1 350 руб. 4 090 руб.338 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состоян...
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В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для стаканчиков AM.PM Sense A74343400 хром
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В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
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В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Sense A7435900 хром
Характеристики
Описание товара Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
все норм. жаль отдельно не продают стеклянную часть, приходится брать весь комплект....
Достоинства:
Комментарий:
Очень дорого! Одно падение и в дребизги
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошо упакован, дополнительно внутри защищен пупырчатой плёнкой, выглядит все дорого, стоит своих денег, как поставлб сделаб еще фото, товаром доволен, заказал у этой фирмы еще стаканчики для щетки и угловую полку в ванну
Достоинства:
Комментарий:
Классная мыльница, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, впишется в любой интерьер
Достоинства:
Комментарий:
красивая мыльница! отличное качество! крепкое каленое стекло, надёжное крепление! вписывается в любой интерьер. пришла в целости и сохранности
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся неделю все устраивает, смотрится стильно, сидит достаточно устойчиво.
Достоинства:
Комментарий:
Если позволяют средства, можно и купить.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, очень удобная форма
Достоинства:
Комментарий:
Купил взамен такой же, т.к. разбил предыдущую. Крепление мыльницы к держателю ненадёжное и иногда она норовит выпасть вместе с прилипшим к ней мылом.
Достоинства:
Комментарий:
Ремонт в самом разгаре и пока ещё не прикрепили в ванную комнату, поэтому фото из рук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, в комплекте со стаканом для зуб.щеток
Достоинства:
Комментарий:
В целом вся линейка аксессуаров Inspire 2.0 очень классная
Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Sense A7434200 хром
Достоинства:
Комментарий:
все норм. жаль отдельно не продают стеклянную часть, приходится брать весь комплект....
Достоинства:
Комментарий:
Очень дорого! Одно падение и в дребизги
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошо упакован, дополнительно внутри защищен пупырчатой плёнкой, выглядит все дорого, стоит своих денег, как поставлб сделаб еще фото, товаром доволен, заказал у этой фирмы еще стаканчики для щетки и угловую полку в ванну
Достоинства:
Комментарий:
Классная мыльница, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, впишется в любой интерьер
Достоинства:
Комментарий:
красивая мыльница! отличное качество! крепкое каленое стекло, надёжное крепление! вписывается в любой интерьер. пришла в целости и сохранности
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся неделю все устраивает, смотрится стильно, сидит достаточно устойчиво.
Достоинства:
Комментарий:
Если позволяют средства, можно и купить.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, очень удобная форма
Достоинства:
Комментарий:
Купил взамен такой же, т.к. разбил предыдущую. Крепление мыльницы к держателю ненадёжное и иногда она норовит выпасть вместе с прилипшим к ней мылом.
Достоинства:
Комментарий:
Ремонт в самом разгаре и пока ещё не прикрепили в ванную комнату, поэтому фото из рук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мыльница, в комплекте со стаканом для зуб.щеток
Достоинства:
Комментарий:
В целом вся линейка аксессуаров Inspire 2.0 очень классная