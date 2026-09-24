Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние, 706039
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 740 руб. 5 790 руб.
В наличии
Код товара: 706039
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1 740 руб. -70%
5 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x48x383
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х13х6
Вес, г.
460
Описание товара Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние
Характеристики:
Стиль: современный
Конструкция: перекладина
Монтаж: настенный
Количество перекладин: 2
Поворотный: есть
Комплектность: упаковка, держатель, без креплений
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка)
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Бренд
Тип товара
Держатель для полотенец
Причина уценки
витринный образец (повреждена упаковка)
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
41x48x383
Страна производитель
Германия
Характеристики:
Стиль: современный
Конструкция: перекладина
Монтаж: настенный
Количество перекладин: 2
Поворотный: есть
Комплектность: упаковка, держатель, без креплений
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Держатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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