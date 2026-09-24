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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) купить с доставкой в Москве
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))

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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 2
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 2
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 040 руб.  2 880 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 682843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))
2 040 руб. -29%
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))

Дозатор кухонный GRANULA 1403 шварц (черный металлик) - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Материал гарантирует гигиеничность и безопасность использования. Встраиваемый тип крепления позволяет легко интегрировать дозатор в кухонную мойку. Размеры дозатора составляют 140x100 мм, а его высота и глубина равны 24,0 и 5,0 мм соответственно. В комплект поставки входят колба и помпа, что позволяет использовать дозатор с различными типами моющих средств, включая гели. Объем дозатора составляет 350 мл, что обеспечивает достаточное количество моющего средства для мытья посуды. Выбирая кухонный дозатор жидкого мыла GRANULA, вы получаете стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое будет служить вам долгое время.

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик))




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
250x112x54
Страна производитель
Россия
Описание
Дозатор кухонный GRANULA 1403 шварц (черный металлик) - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Материал гарантирует гигиеничность и безопасность использования. Встраиваемый тип крепления позволяет легко интегрировать дозатор в кухонную мойку. Размеры дозатора составляют 140x100 мм, а его высота и глубина равны 24,0 и 5,0 мм соответственно. В комплект поставки входят колба и помпа, что позволяет использовать дозатор с различными типами моющих средств, включая гели. Объем дозатора составляет 350 мл, что обеспечивает достаточное количество моющего средства для мытья посуды. Выбирая кухонный дозатор жидкого мыла GRANULA, вы получаете стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое будет служить вам долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, ШВАРЦ (чёрный металлик)) - по цене 2040 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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