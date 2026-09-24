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Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 714227
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Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние, 714227

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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 1
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 2
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 3
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 4
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 5
  • Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 350 руб.  4 090 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние
1 350 руб. -67%
4 090 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
580

Описание товара Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на полочке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, крепления

Отзывы о товаре Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на полочке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, крепления
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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