Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние, 714227
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%1 350 руб. 4 090 руб.
В наличии
Код товара: 714227
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Загружаем...
1 350 руб. -67%
4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
580
Описание товара Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на полочке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, крепления
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на полочке) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, полка, крепления
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Уцененный товар Полка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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