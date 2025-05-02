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Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный купить с доставкой в Москве
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Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный

13 Отзывы
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Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 1
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 2
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 3
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 4
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 5
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 6
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 1
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 2
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 3
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 4
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 5
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 6
  • Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 690 руб.  2 970 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный
2 690 руб. -9%
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
89

Описание товара Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан крючок для полотенца, который по форме напоминает современный смартфон. Такой аксессуар станет безусловным акцентом в любом интерьере ванной комнаты. Все изделия из коллекции Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел с небольшим опозданием. крючки хорошие, тяжелые, все прокрашено.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки. Стильные. Матовый чёрный цвет. Надёжное крепление к стене на пару саморезов. Крепёж в комплекте (дюбели и саморезы; длина саморезов 40 мм). Шестигранный Г-образный ключ для фиксатора в нижней части крючка. Тактильно приятное покрытие: едва шершавые. Весит 52 грамма. При его габаритах, получается весьма увесистый крючок.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Бехруз М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и не бросается сильно в глаза, как раз то что искал, очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые и удобные. Взял несколько. Но лучше конечно подальше от воды располагать.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Наталия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Главное что он на саморезах для надежности
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень аккуратная и качественная вещь, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие крючки, пришли с задержкой
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично- внешний вид, качество!!! Смотрятся стильно, достойно. Данная коллекция хорошо смотрится в ванной. Жаль, что нет надписи на крючках)))
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Полина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла 3 штуки. Вместе очень здорово смотрятся на стене Рекомендую )
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Оксана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Выглядит как на фото. Матовый.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличные, уже такие брал, но нужен был еще один. Один минус - есть скол краски, но так как на нем всегда будет висеть полотенце и нужен был срочно , то возвращать не стал (
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился бренд, в том числе крючки. По окраске пока нареканий нет, из 6 штук ни на одном нет сколов и непрокрасов. Хочется верить что покрытие будет стойкое и продержится долго. Единственный минус, это цена.



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан крючок для полотенца, который по форме напоминает современный смартфон. Такой аксессуар станет безусловным акцентом в любом интерьере ванной комнаты. Все изделия из коллекции Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел с небольшим опозданием. крючки хорошие, тяжелые, все прокрашено.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки. Стильные. Матовый чёрный цвет. Надёжное крепление к стене на пару саморезов. Крепёж в комплекте (дюбели и саморезы; длина саморезов 40 мм). Шестигранный Г-образный ключ для фиксатора в нижней части крючка. Тактильно приятное покрытие: едва шершавые. Весит 52 грамма. При его габаритах, получается весьма увесистый крючок.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Бехруз М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и не бросается сильно в глаза, как раз то что искал, очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые и удобные. Взял несколько. Но лучше конечно подальше от воды располагать.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Наталия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Главное что он на саморезах для надежности
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень аккуратная и качественная вещь, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие крючки, пришли с задержкой
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично- внешний вид, качество!!! Смотрятся стильно, достойно. Данная коллекция хорошо смотрится в ванной. Жаль, что нет надписи на крючках)))
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Полина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла 3 штуки. Вместе очень здорово смотрятся на стене Рекомендую )
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Оксана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Выглядит как на фото. Матовый.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличные, уже такие брал, но нужен был еще один. Один минус - есть скол краски, но так как на нем всегда будет висеть полотенце и нужен был срочно , то возвращать не стал (
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился бренд, в том числе крючки. По окраске пока нареканий нет, из 6 штук ни на одном нет сколов и непрокрасов. Хочется верить что покрытие будет стойкое и продержится долго. Единственный минус, это цена.


Крючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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