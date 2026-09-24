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Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 718833
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние, 718833

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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 4
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 6
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 7
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 8
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 3
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 4
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 5
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 6
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 7
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 8
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
29 360 руб.  73 390 руб. 
Начислим 470 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние
29 360 руб. -60%
73 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.15
Вес, кг.
6.4

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, мелкие царапины на пластике) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, штанга, держатель 2шт, лейка, душ, крепления, фильтр 2шт, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, мелкие царапины на пластике) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, штанга, держатель 2шт, лейка, душ, крепления, фильтр 2шт, документация


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние – стоимость товара 29360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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