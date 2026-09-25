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Уцененный товар Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 729938
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Уцененный товар Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние, 729938

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Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
44 050 руб.  80 090 руб. 
Начислим 1997 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние
44 050 руб. -45%
80 090 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.1

Описание товара Уцененный товар Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, смеситель, шланг, лейка, крепления, тропический душ, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, смеситель, шланг, лейка, крепления, тропический душ, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 44050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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