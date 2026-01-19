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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром купить с доставкой в Москве
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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром

17 Отзывы
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Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром - фото 1
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром - фото 1
  • Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 990 руб.  4 140 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
2 990 руб. -28%
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
64

Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром

Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
MIKHAIL G.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Никита У.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2021
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
MIKHAIL G.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Никита У.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Константин Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2021
Виктория Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно


Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром – стоимость товара 2990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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