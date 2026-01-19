Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 990 руб. 4 140 руб.
В наличии
Код товара: 322142
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 990 руб. -28%
4 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
Коллекция Inspire 2.0
-
В наличииЦена 27 190 руб. 36 630 руб.6798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб. 6 300 руб.1448 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб. 5 580 руб.1273 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35600 хром
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 хром
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитМыльница AM.PM Inspire 2.0 A50A34200 хром
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
-
В наличииЦена 8 890 руб. 11 250 руб.2223 руб. в СплитПланка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб. 6 480 руб.1473 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
-
В наличииЦена 54 290 руб. 58 410 руб.13573 руб. в СплитБиде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый
-
В наличииЦена 14 990 руб. 16 200 руб.3748 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
-
В наличииЦена 37 790 руб.9448 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хро...
-
В наличииЦена 148 390 руб. 159 390 руб.37098 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003...
-
В наличииЦена 166 790 руб. 179 100 руб.41698 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 120см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1203...
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A326...
-
В наличииЦена 6 590 руб. 8 370 руб.1648 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
-
В наличииЦена 18 290 руб. 19 710 руб.4573 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
-
В наличииЦена 6 490 руб. 7 110 руб.1623 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32322 черный
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34422 черный
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 330 руб.2848 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A3...
-
В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
64
Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитМыльница AM.PM Gem A9034200 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A9034100 хром
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Достоинства:
Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Достоинства:
Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром – стоимость товара 2990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Достоинства:
Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Достоинства:
Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно