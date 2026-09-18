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Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром

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Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 1
Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 2
Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 3
Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 4
Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 1
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 2
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 3
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 4
  • Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
81х13х6
Вес, г.
350

Описание товара Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром - стоимость товара 5890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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