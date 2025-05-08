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Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром купить с доставкой в Москве
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Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром

22 Отзывы
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Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 1
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 2
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 3
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 4
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 5
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 1
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 2
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 3
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 4
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 5
  • Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
300

Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для полотенец. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вешалка, качественная
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
алексей а.

Достоинства:


Комментарий:
повесил. крепление прочное хром качественный
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
глеб х.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, полотенце с него не соскальзывает, как с крючка
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
немного кривовата но не критичка
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковато сделано, очень легкое, вместо металла фольга
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, выглядит отлично, мой любимый размер.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надежная конструкция. Смотрится красиво. В комплекте дюбеля и саморезы для крепления.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру товар данного производителя. Товар пришёл быстро, хорошо упакован, качественный. К покупке советую. Спасибо производителю за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично вписалось в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильное и удобное в пользовании кольцо на стене закрепили хорошо и легко. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Заказали уже второе кольцо. Первое послужило 2 года, но дети на нем висели, вытирая руки, от этого крепление поломалось. Вообще, товар хороший, качество тоже
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Максим Покупалко

Достоинства:


Комментарий:
Классный держатель. И по размерам и по качеству.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Лариса Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кольцо для полотенец, отлично смотрится.Спасибо!!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупаю всегда am.pm,не сомневаясь в качестве
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не скрипит, не отваливается
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2023
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливали, но купили много элементов из этой коллекции, надеюсь в ваннлй с ними будет уютнее.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2023
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный дизайн, легко смотрится
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2022
Виктория А.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер держатель. держит даже большое полотенце
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится тяжелее, чем есть на самом деле .
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2021
Светлана н.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный, красивый. Не скрипит, как некоторые дешевые)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для полотенец. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вешалка, качественная
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
алексей а.

Достоинства:


Комментарий:
повесил. крепление прочное хром качественный
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
глеб х.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, полотенце с него не соскальзывает, как с крючка
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
немного кривовата но не критичка
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипковато сделано, очень легкое, вместо металла фольга
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, выглядит отлично, мой любимый размер.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надежная конструкция. Смотрится красиво. В комплекте дюбеля и саморезы для крепления.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру товар данного производителя. Товар пришёл быстро, хорошо упакован, качественный. К покупке советую. Спасибо производителю за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично вписалось в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильное и удобное в пользовании кольцо на стене закрепили хорошо и легко. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Заказали уже второе кольцо. Первое послужило 2 года, но дети на нем висели, вытирая руки, от этого крепление поломалось. Вообще, товар хороший, качество тоже
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Максим Покупалко

Достоинства:


Комментарий:
Классный держатель. И по размерам и по качеству.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Лариса Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее кольцо для полотенец, отлично смотрится.Спасибо!!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупаю всегда am.pm,не сомневаясь в качестве
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не скрипит, не отваливается
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2023
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливали, но купили много элементов из этой коллекции, надеюсь в ваннлй с ними будет уютнее.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2023
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный дизайн, легко смотрится
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2022
Виктория А.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер держатель. держит даже большое полотенце
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится тяжелее, чем есть на самом деле .
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2021
Светлана н.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный, красивый. Не скрипит, как некоторые дешевые)


Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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