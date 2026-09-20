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Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный

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Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 1
Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 2
Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 3
Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 4
Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 1
  • Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 2
  • Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 3
  • Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 4
  • Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
17 390 руб.  18 810 руб. 
Начислим 1044 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный
17 390 руб. -8%
18 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный

Минималистичный и аккуратный дизайн смесителя для душа пойдет для ванной комнаты как в классическом стиле, так и в ультрасовременном стиле. Смеситель занимает минимальное пространство. Плавная регулировка температуры и напора воды обеспечивается керамическим картриджем Light Flow 25 мм. Прочные, премиальные материалы, подтвержденные увеличенным гарантийным сроком в 10 лет. В комплекте со смесителем представлен удобный гигиенический душ: комфортный размер лейки и длина шланга.



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный и аккуратный дизайн смесителя для душа пойдет для ванной комнаты как в классическом стиле, так и в ультрасовременном стиле. Смеситель занимает минимальное пространство. Плавная регулировка температуры и напора воды обеспечивается керамическим картриджем Light Flow 25 мм. Прочные, премиальные материалы, подтвержденные увеличенным гарантийным сроком в 10 лет. В комплекте со смесителем представлен удобный гигиенический душ: комфортный размер лейки и длина шланга.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный – стоимость товара 17390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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