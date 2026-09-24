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Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)

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Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
16 220 руб.  20 160 руб. 
Начислим 811 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 686073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)
16 220 руб. -20%
20 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.42

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)

Новый смеситель из серии Kitchen Space изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Этот стильный и функциональный смеситель станет незаменимым помощником на кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Новый смеситель из серии Kitchen Space изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Этот стильный и функциональный смеситель станет незаменимым помощником на кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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