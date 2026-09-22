Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал,
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель /сушилка для рук сенсорная Sonnen SF1204 1200Вт 95м/с IP24 75дБ, метал,
Смеситель-электросушитель для раковины SONNEN SF1204 – это уникальное 2 в 1 сочетание смесителя с высокоскоростной сушилкой для рук, обладающее всеми преимуществами обоих устройств: гигиеничность, широкий функционал, надежность и многое другое.Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IP24 гарантирует защиту от брызг. Инфракрасные сенсоры отвечают за подачу воды и сушку рук. Эргономичный дизайн, надежная конструкция делают данную модель идеальным вариантом как для установки дома, так и для мест с высокой и средней проходимостью. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления.
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Теги товара: из стены, настенные, электронные, настенные однорычажные
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