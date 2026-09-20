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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 4
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный
17 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, шланг, монтажная часть, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный

Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении. Матовый черный смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Отличительные характеристики смесителя с гигиеническим душем: удобство использования, плавное управление, изысканный дизайн и длительная гарантия. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, шланг, монтажная часть, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Дания
Описание
Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении. Матовый черный смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Отличительные характеристики смесителя с гигиеническим душем: удобство использования, плавное управление, изысканный дизайн и длительная гарантия. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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