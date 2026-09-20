Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный
Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении. Матовый черный смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Отличительные характеристики смесителя с гигиеническим душем: удобство использования, плавное управление, изысканный дизайн и длительная гарантия. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Jupiter 770250301 черный
-
В наличииЦена 16 890 руб. 18 270 руб.4223 руб. в СплитИзлив на ванну AM.PM Like F8070100 хром
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 77...
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 779500001, хром
-
В наличииЦена 17 390 руб.4348 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B10000 хром
-
В наличииЦена 17 390 руб. 18 810 руб.4348 руб. в СплитСмеситель с гигиеническим душем Jupiter Damixa 778000300 черный
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Gala 530210500 розовое золото
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Gala 530210600 золото
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 36025030...
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 212000300, черный