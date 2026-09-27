Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 422 руб. 20 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сенсор, смывное устройство, металлический патрубок
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
Серия смесителей PROJECT - всегда в основе успешных проектов.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сенсор, смывное устройство, металлический патрубок
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Серия смесителей PROJECT - всегда в основе успешных проектов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, электронные, настенные однорычажные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, электронные, настенные однорычажные
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