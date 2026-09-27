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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)

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Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE) - фото 1
Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE) - фото 1
  • Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
17 422 руб.  20 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457093
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сенсор, смывное устройство, металлический патрубок
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)

Серия смесителей PROJECT - всегда в основе успешных проектов.



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Отзывы о товаре Смеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для писсуара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
сенсор, смывное устройство, металлический патрубок
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Описание
Серия смесителей PROJECT - всегда в основе успешных проектов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, элитные
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