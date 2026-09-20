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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром купить с доставкой в Москве
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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром

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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 1
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 2
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 3
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 4
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 5
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ограждение
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 1
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 2
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 3
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 4
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 5
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 890 руб. 
Начислим 1974 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром
32 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на борт ванны
Размер уголка, см
80х140
Тип двери
стационарная
Толщина стекла
4
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.8х0.04
Вес, кг.
19.5

Описание товара Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром

Душевая шторка из закаленного ударопрочного стекла и алюминиевого влагостойкого профиля бренда AM PM коллекции Gem выполнена в безупречном стиле. Размер изделия (Ш/Г/В): 800x40x1400 мм. Цвет профиля – серебристый. Толщина стекла - 8 мм. Материал - матовое стекло.

Отзывы о товаре Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на борт ванны
Размер уголка, см
80х140
Тип двери
стационарная
Толщина стекла
4
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовый
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая шторка из закаленного ударопрочного стекла и алюминиевого влагостойкого профиля бренда AM PM коллекции Gem выполнена в безупречном стиле. Размер изделия (Ш/Г/В): 800x40x1400 мм. Цвет профиля – серебристый. Толщина стекла - 8 мм. Материал - матовое стекло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром - данный товар вы можете купить по цене 32890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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