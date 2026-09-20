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Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром

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Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 1
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 2
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 3
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 4
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 5
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 6
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 7
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 8
Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
99
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 590 руб. 
Начислим 1176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром
19 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
99
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, г.
820

Описание товара Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром

Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Долгожданное обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Gem. Смеситель для раковины Gem с индикацией температуры - это сочетание красоты и функциональности в вашей ванной комнате. Прогрессивный высокотехнологичный картридж, открывающийся с холодной воды, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. При управлении ручкой увеличивается температура и поток воды. Встроенный высокоэффективный малошумный гидрогенератор обеспечивает энергией встроенное оборудование для работы индикатора температуры благодаря чему не требуются дополнительные источники энергии. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Непревзойденный смеситель для раковины Gem выполнен в цвете хром. Отдельная, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
99
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Дизайн от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Долгожданное обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Gem. Смеситель для раковины Gem с индикацией температуры - это сочетание красоты и функциональности в вашей ванной комнате. Прогрессивный высокотехнологичный картридж, открывающийся с холодной воды, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. При управлении ручкой увеличивается температура и поток воды. Встроенный высокоэффективный малошумный гидрогенератор обеспечивает энергией встроенное оборудование для работы индикатора температуры благодаря чему не требуются дополнительные источники энергии. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Непревзойденный смеситель для раковины Gem выполнен в цвете хром. Отдельная, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром - по цене 19590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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