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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром купить с доставкой в Москве
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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром

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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 1
Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 2
Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 3
Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 4
Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 5
Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 1
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 2
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 3
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 4
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 5
  • Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 261018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром
5 290 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
622

Описание товара Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром

Дозатор для жидкого мыла AM PM Массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дозатор для жидкого мыла AM PM Массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром - по цене 5290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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