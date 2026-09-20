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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый

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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х58х42
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Нужно больше места для хранения? Просто добавьте открытую нишу Gem, доступную во всех четырех дизайнерских расцветках, чтобы создать свою комбинацию.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Нужно больше места для хранения? Просто добавьте открытую нишу Gem, доступную во всех четырех дизайнерских расцветках, чтобы создать свою комбинацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый - стоимость товара 18590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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