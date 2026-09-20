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Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный

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Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 1
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 2
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 3
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 4
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 5
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 6
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 7
Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 1
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 2
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 3
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 4
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 5
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 6
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 7
  • Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 890 руб. 
Начислим 1434 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный
23 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
антиизвестковое покрытие
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
антиизвестковое покрытие
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM Gem F0790022 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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