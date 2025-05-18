Top.Mail.Ru
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 1
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 2
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 3
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 4
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 5
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 6
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 1
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 2
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 3
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 4
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 5
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 6
  • Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
7 390 руб.  7 920 руб. 
Начислим 444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 261016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром
7 390 руб. -7%
7 920 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючки, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x62x330
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х11х8
Вес, г.
494

Описание товара Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром

Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился , смотрится дорого
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Мария Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Выглядит стильно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось. Дороговато конечно, но за качество приходится платить.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Лидия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
приятные крючки на вид и удобно подошли мне для ванной
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Валерий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо упаковано, состояние идеальное.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получила крючки в ванную. Заказывала оригинальный товар. Однако была сильно удивлена, что товар пришёл без всякой упаковки, даже в пакет не положили и не заклеили скотчем. Внешне выглядит красиво. Пока не устанавливала, жду специалиста.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Вот именно эти крючки прям очень понравились! Стильные, оригинальные, конструкция увесистая. Самое главное: это действительно металл! Без всяких дефектов, каждый крючок как зеркало. Крепёж в комплекте. Упаковано всё тщательно. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
понравились, тяжелые, гладкие, качественные. везде буду смотреться дорого богато
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, качественные крючки. Доставка было всё хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вешалка. Товар оригинальный, хорошо упакован. Укомплектован всем необходимым.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, прекрасно смотрится! Дороговато
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличные. Качество, как всегда у Am pm, на высоте. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество очень хорошее. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки хорошего качества, выглядят добротно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Крючки для полотенец, понравился товар. Качество прекрасное, смотрятся прекрасно. Пришёл заказ вовремя, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый и качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. Крепление удобное.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Массивная вещь. Чёткое литьё. отличное крепление. Высокое качество хрома. форма крючков очень правильная.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Надежда И.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились крючки. Тяжёленькие. Оригинальный дизайн. Дороговато, но так или иначе, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Баир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная фирма, отличный дизайн, качественное исполнение. Am.pm хорошая цена и качество.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго решали купить или нет. Но взяли и не пожалели. Упаковано всё очень хорошо - на совесть. Тяжелые, крупные полотенца не падают.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Металл толстый, сварочный шов ровный.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючки, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x62x330
Страна производитель
Германия
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился , смотрится дорого
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Мария Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Выглядит стильно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось. Дороговато конечно, но за качество приходится платить.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Лидия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
приятные крючки на вид и удобно подошли мне для ванной
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Валерий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо упаковано, состояние идеальное.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получила крючки в ванную. Заказывала оригинальный товар. Однако была сильно удивлена, что товар пришёл без всякой упаковки, даже в пакет не положили и не заклеили скотчем. Внешне выглядит красиво. Пока не устанавливала, жду специалиста.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Вот именно эти крючки прям очень понравились! Стильные, оригинальные, конструкция увесистая. Самое главное: это действительно металл! Без всяких дефектов, каждый крючок как зеркало. Крепёж в комплекте. Упаковано всё тщательно. Пока не монтировали.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
понравились, тяжелые, гладкие, качественные. везде буду смотреться дорого богато
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, качественные крючки. Доставка было всё хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вешалка. Товар оригинальный, хорошо упакован. Укомплектован всем необходимым.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, прекрасно смотрится! Дороговато
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки отличные. Качество, как всегда у Am pm, на высоте. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество очень хорошее. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки хорошего качества, выглядят добротно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Крючки для полотенец, понравился товар. Качество прекрасное, смотрятся прекрасно. Пришёл заказ вовремя, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
красивый и качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер. Крепление удобное.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Массивная вещь. Чёткое литьё. отличное крепление. Высокое качество хрома. форма крючков очень правильная.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Надежда И.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились крючки. Тяжёленькие. Оригинальный дизайн. Дороговато, но так или иначе, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Баир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная фирма, отличный дизайн, качественное исполнение. Am.pm хорошая цена и качество.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго решали купить или нет. Но взяли и не пожалели. Упаковано всё очень хорошо - на совесть. Тяжелые, крупные полотенца не падают.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Металл толстый, сварочный шов ровный.


Планка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром - по цене 7390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...