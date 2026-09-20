Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб.
В наличии
Код товара: 541715
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 890 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
8.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
совместимость с проточными водонагревателями
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный
Черный матовый смеситель с гигиеническим душем занимает минимум места в санузле при этом выполняя свои функции. Матовое покрытие меньше пачкается и выглядит стильно в любом интерьере. Держатель смесителя крепится на стену стильная ручка-стик удобна в управлении. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 798 руб. 29 890 руб.5200 руб. в СплитСмеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
-
В наличииЦена 20 990 руб.5248 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром
-
В наличииЦена 20 990 руб.5248 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный
-
В наличииЦена 21 190 руб.5298 руб. в СплитСмеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный
-
В наличииЦена 21 490 руб.5373 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000
-
В наличииЦена 21 790 руб.5448 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A90000 хром
-
В наличииЦена 21 790 руб.5448 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный
-
В наличииЦена 21 790 руб.5448 руб. в СплитСмеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072622,...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100000 хр...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10022, черный
-
В наличииЦена 21 990 руб.5498 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий, с донным клапаном AM.PM Gem F90E...
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
8.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
совместимость с проточными водонагревателями
Страна производитель
Китай
Черный матовый смеситель с гигиеническим душем занимает минимум места в санузле при этом выполняя свои функции. Матовое покрытие меньше пачкается и выглядит стильно в любом интерьере. Держатель смесителя крепится на стену стильная ручка-стик удобна в управлении. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный - стоимость товара 21890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный