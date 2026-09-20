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Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный

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Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 1
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 2
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 3
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 4
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 5
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 6
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 7
Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 5
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 6
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 7
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Option, цвет: черный 217000000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 
Начислим 1314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный
21 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители
Высота, см
8.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
совместимость с проточными водонагревателями
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный

Черный матовый смеситель с гигиеническим душем занимает минимум места в санузле при этом выполняя свои функции. Матовое покрытие меньше пачкается и выглядит стильно в любом интерьере. Держатель смесителя крепится на стену стильная ручка-стик удобна в управлении. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители
Высота, см
8.6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
9.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
совместимость с проточными водонагревателями
Страна производитель
Китай
Описание
Черный матовый смеситель с гигиеническим душем занимает минимум места в санузле при этом выполняя свои функции. Матовое покрытие меньше пачкается и выглядит стильно в любом интерьере. Держатель смесителя крепится на стену стильная ручка-стик удобна в управлении. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель Damixa Option 217000000, черный - стоимость товара 21890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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