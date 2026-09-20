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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый

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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
лак
Покрытие фасада
лак
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
1 ящик, 1 отсек
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х41
Вес, кг.
12

Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый

Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Отделение: один выдвижной ящик, один отсек. Система Push to Open: ящик открывается нажатием на любую его часть. Система Soft-Close: доводчики для плавного закрывания. Максимальная нагрузка на ящик в сегменте: до 35 кг. Надёжное соединение направляющей и ящика при помощи фиксатора.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
лак
Покрытие фасада
лак
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
1 ящик, 1 отсек
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Отделение: один выдвижной ящик, один отсек. Система Push to Open: ящик открывается нажатием на любую его часть. Система Soft-Close: доводчики для плавного закрывания. Максимальная нагрузка на ящик в сегменте: до 35 кг. Надёжное соединение направляющей и ящика при помощи фиксатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый - купить по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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