Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
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Коллекция Gem
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В наличииЦена 12 090 руб. 13 140 руб.3023 руб. в СплитДушевой гарнитур AM.PM Gem F0190100 хром
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В наличииЦена 8 190 руб.2048 руб. в СплитДушевой гарнитур AM.PM Gem F0190000 хром
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В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром
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В наличииЦена 4 690 руб. 5 130 руб.1173 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром
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В наличииЦена 2 790 руб. 3 870 руб.698 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром
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В наличииЦена 1 990 руб. 2 430 руб.498 руб. в СплитКрючок двойной AM.PM Gem A9035600 хром
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В наличииЦена 7 390 руб. 7 920 руб.1848 руб. в СплитПланка с крючками AM.PM Gem A9035900 хром
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В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитМыльница AM.PM Gem A9034200 хром
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В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром
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В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
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В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A9034100 хром
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В наличииЦена 7 590 руб. 7 740 руб.1898 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Gem A9033400 хром
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В наличииЦена 9 890 руб.2473 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Gem A9032700 хром
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В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Gem A90346400 хром
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В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитДушевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром
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В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10000 хром
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В наличииЦена 27 190 руб.6798 руб. в СплитДушевой поддон AM.PM Gem W90T-401-100W белый
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В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитВерхний душ AM.PM Gem F0590000 хром
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В наличииЦена 21 790 руб.5448 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A90000 хром
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В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для биде AM.PM Gem F90A83100 хром
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В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
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В наличииЦена 22 590 руб.5648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром
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В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром
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В наличииЦена 24 790 руб.6198 руб. в СплитСмеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000...
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В наличииЦена 25 990 руб.6498 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный
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В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный
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В наличииЦена 22 390 руб.5598 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022GM графит
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В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый
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В наличииЦена 23 290 руб. 23 940 руб.5823 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522WG белый
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В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790022 черный
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В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Gem F90A00000 хром
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В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
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В наличииЦена 21 290 руб.5323 руб. в СплитТумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белы...
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В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитOpen-space для базы подвесной 60см AM.PM Gem M90OHX0600NF орех
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В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитВешалка для полотенец 50см AM.PM Gem A90346422 черная
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В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM Gem A9035622 черный
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A9034122 черный
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В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 чер...
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитДушевой гарнитур лейка 1 режим AM.PM Gem F0190033 белый
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В наличииЦена 55 590 руб.13898 руб. в СплитДушевое ограждение 90х90 AM.PM Gem W90G-403-090MT серебристый
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В наличииЦена 25 990 руб.6498 руб. в СплитДушевой поддон 90х90 AM.PM Gem W90T-403-090W белый
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В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Gem A9035922 черный
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В наличииЦена 17 390 руб.4348 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602WG белый
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В наличииЦена 18 490 руб. 19 980 руб.4623 руб. в СплитРаковина мебельная 75см AM.PM Gem M90WCC0752WG белый
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В наличииЦена 21 790 руб.5448 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A10022 черный
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Gem A9034222 че...
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В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Gem A9034322 черн...
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В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Gem A9033422 черная
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В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитТройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный
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В наличииЦена 21 490 руб.5373 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Gem M91AMOX1003WG
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В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG
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В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитУниверсальный диспенсер AM.PM Gem A9037200 хром
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В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитУниверсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный
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В наличииЦена 28 590 руб. 30 780 руб.7148 руб. в СплитШкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306WG белый
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В наличииЦена 26 990 руб. 29 070 руб.6748 руб. в СплитШкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый
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В наличииЦена 33 490 руб.8373 руб. в СплитШкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит
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В наличииЦена 26 990 руб.6748 руб. в СплитШкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый
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В наличииЦена 32 890 руб.8223 руб. в СплитШторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-080-140CM хром
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В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитТумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белы...
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В наличииЦена 20 990 руб.5248 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72222 черный
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В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный
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В наличииЦена 21 590 руб.5398 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM Gem M90WCC0602BM черный
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В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром
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В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитДушевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный
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В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с индик. температуры AM.PM Gem F90A10...
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В наличииЦена 6 897 руб. 22 990 руб.1725 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
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В наличииЦена 3 190 руб. 4 690 руб.798 руб. в СплитДушевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние
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В наличииЦена 9 070 руб. 12 090 руб.2268 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром хорошее состояни...
Характеристики
Описание товара Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
Подвесная тумба под раковину AM PM Gem с глянцевой поверхностью, с одним выдвижным ящиком, для длительного срока службы в ванных комнатах с повышенной влажностью. Дизайн от инновационной компании DanelonMeroni. Безупречный баланс между функциональностью и дизайном. Компактное решение: узкая база с глубоким ящиком. Материал: высококачественный ДСП. Покрытие: долговечные итальянские краски и эмали. Специальная технология покраски в семь слоев. Насыщенный цвет в течение всего срока службы. Экологически чистые материалы. Монтаж: подвесной, крепление к стене на двух навесах. Удобный демонтаж без помощи инструментов, легкая регулировка. Отделение: один выдвижной ящик, один отсек. Система Push to Open: ящик открывается нажатием на любую его часть. Система Soft-Close: доводчики для плавного закрывания. Максимальная нагрузка на ящик в сегменте: до 35 кг. Надёжное соединение направляющей и ящика при помощи фиксатора.
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Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый