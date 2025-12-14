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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный купить с доставкой в Москве
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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный

2 Отзывы
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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 1
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 2
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 3
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 4
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 5
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 6
Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 1
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 2
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 3
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 4
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 5
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 6
  • Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Размеры в упаковке, см
28х10х6
Вес, г.
247

Описание товара Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный

Встраиваемые универсальные диспенсеры помогут поддерживать красивый внешний вид кухни или ванной комнаты. Это незаменимый аксессуар, который выполняет несколько функций. Во-первых, экономия расхода моющего средства или жидкого мыла благодаря мягкому и плавному ходу помпы. Во-вторых, избавляет от визуального шума. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Длина носика составляет 95мм, поэтому будет удобна для использования на любом типе и размере раковины. Минималистичный дизайн диспенсера прекрасно впишется в обновленный интерьер вашей ванной комнаты или кухни.

Отзывы о товаре Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный

Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Dubrish

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный дозатор для мыла, легко снимается для долива жидкого мыла. Смотриться стильно и аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, отличный дизайн, посмотрим как в использовании



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Описание
Встраиваемые универсальные диспенсеры помогут поддерживать красивый внешний вид кухни или ванной комнаты. Это незаменимый аксессуар, который выполняет несколько функций. Во-первых, экономия расхода моющего средства или жидкого мыла благодаря мягкому и плавному ходу помпы. Во-вторых, избавляет от визуального шума. Диспенсеры произведены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Длина носика составляет 95мм, поэтому будет удобна для использования на любом типе и размере раковины. Минималистичный дизайн диспенсера прекрасно впишется в обновленный интерьер вашей ванной комнаты или кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Dubrish

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный дозатор для мыла, легко снимается для долива жидкого мыла. Смотриться стильно и аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, отличный дизайн, посмотрим как в использовании


Универсальный диспенсер AM.PM Gem A9037222 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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