Держатель запасного рулона туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41756700 матовый белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736329
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
147x83x48
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
600
Описание товара Держатель запасного рулона туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41756700 матовый белый
Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
147x83x48
Страна производитель
Германия
Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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