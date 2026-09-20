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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый

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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 1
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 2
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 3
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 4
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 5
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 6
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 7
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 8
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 8
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 290 руб. 
Начислим 1278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый
21 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х42
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый

Удобный демонтаж без использования инструментов и легкая регулировка ящиков: благодаря надёжному соединению направляющей и ящика при помощи особого фиксатора. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный демонтаж без использования инструментов и легкая регулировка ящиков: благодаря надёжному соединению направляющей и ящика при помощи особого фиксатора. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022WG32 белый - стоимость товара 21290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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