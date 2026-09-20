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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром

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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 1
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 2
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 3
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 4
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 5
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 6
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 7
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 8
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 9
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 10
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 11
Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 590 руб. 
Начислим 1176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром
19 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.32

Описание товара Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром

Самая ожидаемая новинка в коллекции Gem – встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты.Ультрамодный дизайн этого смесителя был разработан всемирно известной студией GP designpartners, Австрия. Уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте.Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Самая ожидаемая новинка в коллекции Gem – встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты.Ультрамодный дизайн этого смесителя был разработан всемирно известной студией GP designpartners, Австрия. Уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте.Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром - по цене 19590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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