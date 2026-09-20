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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
100
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 
Начислим 1314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром
21 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка, защита от перекрута, лейка, с душевым гарнитуром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром

Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A15000 с душевым гарнитуром. Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты! Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало ещё проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
100
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка, защита от перекрута, лейка, с душевым гарнитуром
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A15000 с душевым гарнитуром. Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты! Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало ещё проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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