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Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром

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Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 2
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 3
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 4
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 5
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 6
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 7
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 8
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 9
Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 8
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 9
  • Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 090 руб. 
Начислим 906 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром

Керамический картридж SoftMotion 35 мм. Преимущество товара Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Керамический картридж SoftMotion 35 мм. Преимущество товара Покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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