Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб.
В наличии
Код товара: 688664
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9 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Особенности
двойной излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х7
Вес, кг.
3.09
Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12)
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
бежевый, бронзовый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Особенности
двойной излив
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1809C-12) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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