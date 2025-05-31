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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный

26 Отзывы
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 1140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
18 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
30.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный

Смеситель для умывальника от бренда AM.PM – это сочетание элегантного дизайна и функциональности, идеально подходящее для современной ванной комнаты. Выполненный в стильном черном цвете, он привнесет нотки изысканности в ваш интерьер. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Удобство использования обеспечивается однорычажной системой управления, которая позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавную и бесшумную работу, снижая риск протечек и увеличивая срок службы устройства. Высота излива составляет 231 мм, а его длина – 155 мм, что позволяет комфортно использовать смеситель даже при глубоком умывальнике. В комплекте идет качественный аэратор, который обеспечивает мягкую струю воды и экономит ее расход. Монтаж смесителя осуществляется настольным способом, что упрощает его установку. Отсутствие выдвижного излива и встраиваемых элементов делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и практичность в интерьере. Смеситель не имеет дополнительных переключателей на стиральную или посудомоечную машину, что делает его подходящим для тех, кому не нужны эти дополнительные функции. Смеситель AM.PM – это надежное решение для вашей ванной комнаты, где стиль и качество соединены в одном продукте.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, пришел без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первая покупка от am pm, всегда качественные и добротные )
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Данный смеситель очень понравился внешне, выглядит стильно и надежно. Еще пока не установили, идет ремонт, позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, дали бонусы на следующую покупку этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично встал, украсил, работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
пришел ,все хорошо качество на уровне
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Если сразу после использования протирать капли воды просто тряпочкой, то он будет в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Пётр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
приехал, пока не ставил, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард В.

Достоинства:


Комментарий:
отличного качества посмотрим после установки
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Если вам необходим черный смеситель для накладной раковины - берите этот. Смотрится великолепно, бренд отличный - ранее приобретали унитаз (в эксплуатации более года). Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оперативная доставка, товар отличного качества, по соотношению цена- качество товар топ!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рощупкина о.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный) тяжелый, весь металлический! На ощупь бархатистый. Пальцы не остаются, цвет красивый черный, еще не установили!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество, понравился. Цена приятная, брала за 11,5 тыс.руб. Плавное включение, не брызгает в комплекте с моей раковиной.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
Кран красивый, надёжный. Минус бал за то, что родные шланги не подходят на стандартные резьбы и очень сложно их закручивать в нутри крана
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Спасибо продавцу. У нас все этого бренда, кроме лейки для душа. Сделайте хорошие лейки и мы полюбим вас еще больше!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Эржена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купила дешевле, чем в магазине на 5000 рублей чем в магазине! Ничем не отличается! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Даниела С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, отличный смеситель, ждём тумбу и будем устанавливать красоту)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель очень качественный, рычажок ходит мягко, плавно. Тяжёлый, весит вместе со шлангами 1380.А в упаковке 1700,вместо заявленных 2500.Обещали исправить в карточке товара. Выглядит солидно, надеюсь не разочаруемся. Фирма топовая.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кран хороший в плане износостойкости, но есть проблема с тем, что начинает туго открываться через какое-то время. В итоге уже третий кран за 2 года ставлю, но возвращаю по гарантии, поэтому в целом претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель красивой формы, для накладной раковины высотой 150 мм подошел идеально
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько недель. Качественный кран. Лёгкая установка. Удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель! Не шумный нам идеально подошел
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру данный смесители. Теперь взял в черном цвете
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный, стильный, минималистичный. Отлично вписался в интерьер. Мы очень довольны. Получилось непорядок дешевле чем в Леруа или мегастрой.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Радик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошо собран, отличное покрытие, похоже что оригинал. После установки дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Вероника Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель рекомендую. но как и вся черная сантехника требует постоянной обработки. так как остаются капли



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
30.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
5.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника от бренда AM.PM – это сочетание элегантного дизайна и функциональности, идеально подходящее для современной ванной комнаты. Выполненный в стильном черном цвете, он привнесет нотки изысканности в ваш интерьер. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации. Удобство использования обеспечивается однорычажной системой управления, которая позволяет легко регулировать напор и температуру воды. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавную и бесшумную работу, снижая риск протечек и увеличивая срок службы устройства. Высота излива составляет 231 мм, а его длина – 155 мм, что позволяет комфортно использовать смеситель даже при глубоком умывальнике. В комплекте идет качественный аэратор, который обеспечивает мягкую струю воды и экономит ее расход. Монтаж смесителя осуществляется настольным способом, что упрощает его установку. Отсутствие выдвижного излива и встраиваемых элементов делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и практичность в интерьере. Смеситель не имеет дополнительных переключателей на стиральную или посудомоечную машину, что делает его подходящим для тех, кому не нужны эти дополнительные функции. Смеситель AM.PM – это надежное решение для вашей ванной комнаты, где стиль и качество соединены в одном продукте.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран, пришел без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первая покупка от am pm, всегда качественные и добротные )
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
Данный смеситель очень понравился внешне, выглядит стильно и надежно. Еще пока не установили, идет ремонт, позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, дали бонусы на следующую покупку этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично встал, украсил, работает безупречно
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
пришел ,все хорошо качество на уровне
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Если сразу после использования протирать капли воды просто тряпочкой, то он будет в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Пётр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
приехал, пока не ставил, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард В.

Достоинства:


Комментарий:
отличного качества посмотрим после установки
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Если вам необходим черный смеситель для накладной раковины - берите этот. Смотрится великолепно, бренд отличный - ранее приобретали унитаз (в эксплуатации более года). Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оперативная доставка, товар отличного качества, по соотношению цена- качество товар топ!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рощупкина о.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный) тяжелый, весь металлический! На ощупь бархатистый. Пальцы не остаются, цвет красивый черный, еще не установили!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество, понравился. Цена приятная, брала за 11,5 тыс.руб. Плавное включение, не брызгает в комплекте с моей раковиной.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
Кран красивый, надёжный. Минус бал за то, что родные шланги не подходят на стандартные резьбы и очень сложно их закручивать в нутри крана
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Спасибо продавцу. У нас все этого бренда, кроме лейки для душа. Сделайте хорошие лейки и мы полюбим вас еще больше!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Эржена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купила дешевле, чем в магазине на 5000 рублей чем в магазине! Ничем не отличается! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Даниела С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, отличный смеситель, ждём тумбу и будем устанавливать красоту)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель очень качественный, рычажок ходит мягко, плавно. Тяжёлый, весит вместе со шлангами 1380.А в упаковке 1700,вместо заявленных 2500.Обещали исправить в карточке товара. Выглядит солидно, надеюсь не разочаруемся. Фирма топовая.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кран хороший в плане износостойкости, но есть проблема с тем, что начинает туго открываться через какое-то время. В итоге уже третий кран за 2 года ставлю, но возвращаю по гарантии, поэтому в целом претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель красивой формы, для накладной раковины высотой 150 мм подошел идеально
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько недель. Качественный кран. Лёгкая установка. Удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель! Не шумный нам идеально подошел
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру данный смесители. Теперь взял в черном цвете
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный, стильный, минималистичный. Отлично вписался в интерьер. Мы очень довольны. Получилось непорядок дешевле чем в Леруа или мегастрой.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Радик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошо собран, отличное покрытие, похоже что оригинал. После установки дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Вероника Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель рекомендую. но как и вся черная сантехника требует постоянной обработки. так как остаются капли


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный - этот товар вы можете купить по цене 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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