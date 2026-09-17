Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 1
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 2
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
9 210 руб.  9 270 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 174620
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
9 210 руб. -1%
9 270 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект монтажа, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
1.82

Описание товара Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030

Стильный и функциональный смеситель, встраиваемый, используется для ванны с душем. Современное оформление. Простая установка. Подключается к двум аксессуарам для душа на выбор: верхней душевой насадке, лейке для душа и настенному изливу.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, комплект монтажа, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный смеситель, встраиваемый, используется для ванны с душем. Современное оформление. Простая установка. Подключается к двум аксессуарам для душа на выбор: верхней душевой насадке, лейке для душа и настенному изливу.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...