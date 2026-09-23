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Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый

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Смеситель для раковины D&amp;K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.6
Длина излива
12.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
7 190 руб.  11 520 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 471652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый
7 190 руб. -38%
11 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D&K
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.6
Длина излива
12.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х17х16
Вес, кг.
1.89

Описание товара Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый

Berlin - тщательно проработанный дизайн с выбором популярных цветовых решений поможет создать идеальную кухню и ванную комнату каждому. Строгие черты в изысканном черном матовом цвете подчеркивают индивидуальность каждой ванной комнаты. Ручка и излив правильно подобраны по размеру, для удобной повседневной эксплуатации на долгие годы.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый




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Характеристики
Бренд
D&K
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
9.6
Длина излива
12.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Berlin - тщательно проработанный дизайн с выбором популярных цветовых решений поможет создать идеальную кухню и ванную комнату каждому. Строгие черты в изысканном черном матовом цвете подчеркивают индивидуальность каждой ванной комнаты. Ручка и излив правильно подобраны по размеру, для удобной повседневной эксплуатации на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный матовый - по цене 7190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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