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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный

10 Отзывы
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
375

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный

Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный

Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2022
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Красивое вписался в интерьер ванной комнаты
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный держатель, хорошо дополнил интерьер
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брали по акции все скопом и крючки и смеситель
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Марта В.

Достоинства:


Комментарий:
В интерьере смотрится отлично! Всем рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem в черном цвете превращает даже простыеаксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень высокого качества, целостность упаковки, выдержаны сроки доставки.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный красивый держатель! Мы приобрели все аксессуары am pm. Долго искали держатель, хотелось закрытого типа. Держатель отличного качества, он именно матовый, как и сантехника. Приятный на ощупь. Однозначно стоит своих денег. Будет интересным дополнением к Вашему интерьеру, подчеркнет хороший ремонт. Минусов пока не обнаружили. Рады, что смогли приобрести оригинал, сейчас с этим сложно. Рекомендуем производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги, оставляет отпечатки правда.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой монтаж. Крепление в комплекте. Внешний вид супер.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный держатель. Соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, особенно за свои деньги. Очень хорошо вписывается в интерьер. Но в силу особенностей, я выбрала этой же фирмы, но из другой серии. А так бы оставила этот
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2022
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Красивое вписался в интерьер ванной комнаты
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный держатель, хорошо дополнил интерьер
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брали по акции все скопом и крючки и смеситель
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Марта В.

Достоинства:


Комментарий:
В интерьере смотрится отлично! Всем рекомендую


Держатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 черный - по цене 5090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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