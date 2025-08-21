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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром

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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 1
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 3
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 4
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 5
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 6
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 2
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 3
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  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 6
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260950
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
94х42х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром

Душевая система AM PM Gem - это инновационное решение для любого ванного пространства. Она оснащена уникальной функцией Air In, которая позволяет увеличить напор воды вдвое, сокращая расход воды на 30%. Насладитесь тропическим дождем благодаря различным режимам, которые можно выбрать на ваше усмотрение. Антиизвестковое покрытие, защита от скручивания и регулировка угла наклона - это лишь некоторые из особенностей, которые делают эту душевую систему уникальной. AM PM Gem не только предлагает непревзойденное качество и комфорт, но и обеспечивает долговечность использования. Добавьте красоты и функциональности в свою ванную комнату, выбрав душевую систему AM PM Gem.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром

Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все неплохо. Труба металлическая, опоры, зажим и лейка - пластиковые, хромированные. Шланг добротный, со стороны душа - шарнир, чтоб лейка вращалась. За эту цену пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Душ хороший, нареканий нет. Работает отлично. Высота регулируется
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Анаит Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, очень долго выбирала чтобы Лейка была не большая и не маленькая и тут я нашла как раз то самое, плюсом еще шикарное качество товара !!! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Надежда Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное. Товар в фирменной упаковке, всё вроде в наличии. На самой лейке есть небольшие разводы, видно на видео, надеюсь, сотрутся. В работе душевой комплект ещё не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится на 5+. Качество штанги отличное! Не очень понравился шланг - не достаточно гибкий и не проворачивается на соединении.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
надо учесть, что шланг крепится и располагается только слева от штанги. Сам шланг похож на прочный и надёжный, но жестковат и висит неровно и криво, и не выпрямляется
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Инга С.

Достоинства:


Комментарий:
Берём сантехнику этой фирмы, очень нравится, красиво, добротно, стильно!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала душевой комплект, быстрая доставка. Не понравилось что нет защитной пленки на коробке. Надеюсь пришел весь комплект, пока не устанавливали. После установки дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Вид неплохой. Комплектация полная. Надеюсь что качество эксплуатации будет соответствовать внешнему виду
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, добротный комплект. Доставка без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё красиво и стильно. Очень просто в установке и использовании. Упаковка целая и невредимая. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Пришло хорошо запаковано, в фирменной упаковке. Всё комплектующие в наличии. Этой фирмы сантехнику покупаю не в первый раз. Нареканий никогда не было. Надеюсь и в этот раз не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Фомченкова О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер. Выглядит достойно, немецкое качество! Дополню отзыв после ремонта и установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Майя Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила данный душевой набор по рекомендации брата ,он сказал что у него стоял такой больше 5 лет и никаких нареканий нет к нему и до сих пор служит!мне понравился дизайн и то что силиконовый шланг считается более долговечным,!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, пока не установили, никогда не использовала силиконовый шланг у душа, надеюсь не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивое, сделано качественно. Лейка удобная, хорошо ложится в руку. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока что не использовали. Выглядит добротно, проверим как будет в деле.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Душевой комплект порадовал меня стильным дизайном и скидочной ценой
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё хорошо, вся комплектность на месте. Упаковано хорошо. Коробка на длину штанги. Лейка обычная без кнопок. Шланг пришел силиконовый. Держателя для мыла нет, но его нет по комплектации вроде.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приветствую. Товар соответствует описанию. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая система AM PM Gem - это инновационное решение для любого ванного пространства. Она оснащена уникальной функцией Air In, которая позволяет увеличить напор воды вдвое, сокращая расход воды на 30%. Насладитесь тропическим дождем благодаря различным режимам, которые можно выбрать на ваше усмотрение. Антиизвестковое покрытие, защита от скручивания и регулировка угла наклона - это лишь некоторые из особенностей, которые делают эту душевую систему уникальной. AM PM Gem не только предлагает непревзойденное качество и комфорт, но и обеспечивает долговечность использования. Добавьте красоты и функциональности в свою ванную комнату, выбрав душевую систему AM PM Gem.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все неплохо. Труба металлическая, опоры, зажим и лейка - пластиковые, хромированные. Шланг добротный, со стороны душа - шарнир, чтоб лейка вращалась. За эту цену пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Душ хороший, нареканий нет. Работает отлично. Высота регулируется
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Анаит Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, очень долго выбирала чтобы Лейка была не большая и не маленькая и тут я нашла как раз то самое, плюсом еще шикарное качество товара !!! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Надежда Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное. Товар в фирменной упаковке, всё вроде в наличии. На самой лейке есть небольшие разводы, видно на видео, надеюсь, сотрутся. В работе душевой комплект ещё не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится на 5+. Качество штанги отличное! Не очень понравился шланг - не достаточно гибкий и не проворачивается на соединении.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
надо учесть, что шланг крепится и располагается только слева от штанги. Сам шланг похож на прочный и надёжный, но жестковат и висит неровно и криво, и не выпрямляется
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Инга С.

Достоинства:


Комментарий:
Берём сантехнику этой фирмы, очень нравится, красиво, добротно, стильно!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала душевой комплект, быстрая доставка. Не понравилось что нет защитной пленки на коробке. Надеюсь пришел весь комплект, пока не устанавливали. После установки дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Вид неплохой. Комплектация полная. Надеюсь что качество эксплуатации будет соответствовать внешнему виду
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, добротный комплект. Доставка без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё красиво и стильно. Очень просто в установке и использовании. Упаковка целая и невредимая. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Пришло хорошо запаковано, в фирменной упаковке. Всё комплектующие в наличии. Этой фирмы сантехнику покупаю не в первый раз. Нареканий никогда не было. Надеюсь и в этот раз не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Фомченкова О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер. Выглядит достойно, немецкое качество! Дополню отзыв после ремонта и установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Майя Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила данный душевой набор по рекомендации брата ,он сказал что у него стоял такой больше 5 лет и никаких нареканий нет к нему и до сих пор служит!мне понравился дизайн и то что силиконовый шланг считается более долговечным,!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, пока не установили, никогда не использовала силиконовый шланг у душа, надеюсь не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивое, сделано качественно. Лейка удобная, хорошо ложится в руку. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока что не использовали. Выглядит добротно, проверим как будет в деле.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Душевой комплект порадовал меня стильным дизайном и скидочной ценой
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё хорошо, вся комплектность на месте. Упаковано хорошо. Коробка на длину штанги. Лейка обычная без кнопок. Шланг пришел силиконовый. Держателя для мыла нет, но его нет по комплектации вроде.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приветствую. Товар соответствует описанию. Рекомендую.


Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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