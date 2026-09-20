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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый

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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 1
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 2
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 3
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 4
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 5
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб. 
Начислим 1620 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый
26 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.63х0.32х0.3
Вес, кг.
22.4

Описание товара Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый

Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Бельевая корзина
нет
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый - купить по цене 26990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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