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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром

3 Отзывы
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб. 
Начислим 726 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром
12 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, Комплект подводки, Набор креплений.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром

Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 представляет собой высококачественное решение для вашей ванной комнаты. Однорычажный смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины обеспечивает комфорт и удобство использования. Его элегантный дизайн и надежная конструкция делают его привлекательным выбором для современного интерьера. Смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины оснащен технологией смешивания воды, которая позволяет точно регулировать температуру и поток воды. Благодаря высококачественным материалам и прочному покрытию, смеситель обладает долговечностью и стойкостью к коррозии. Этот смеситель для раковины имеет универсальные размеры и легко устанавливается на любую раковину. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает экономичное использование воды без потери производительности. Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он станет прекрасным дополнением к вашей ванной комнате, обеспечивая комфорт и эстетическое удовлетворение.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром

Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, Комплект подводки, Набор креплений.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
105
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 представляет собой высококачественное решение для вашей ванной комнаты. Однорычажный смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины обеспечивает комфорт и удобство использования. Его элегантный дизайн и надежная конструкция делают его привлекательным выбором для современного интерьера. Смеситель AM PM Gem F90A02100 для раковины оснащен технологией смешивания воды, которая позволяет точно регулировать температуру и поток воды. Благодаря высококачественным материалам и прочному покрытию, смеситель обладает долговечностью и стойкостью к коррозии. Этот смеситель для раковины имеет универсальные размеры и легко устанавливается на любую раковину. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает экономичное использование воды без потери производительности. Смеситель для умывальника AM PM Gem F90A02100 это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он станет прекрасным дополнением к вашей ванной комнате, обеспечивая комфорт и эстетическое удовлетворение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2


Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A02100 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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